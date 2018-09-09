Найдена новая уязвимость в Windows

Антивирусная компания Eset обнаружила до сих пор не закрытую уязвимость в операционных системах Windows. Ее использует хакерская группировка PowerPool в целевых атаках в России, Украине, Польше, Германии, Великобритании, США, Индии, Чили и на Филиппинах.

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Уязвимость представляет собой локальное повышение привилегий (Local Privilege Escalation), которое позволяет выполнять вредоносный код с максимальными правами. Баг связан с работой планировщика задач Windows и затрагивает версии операционной системы Microsoft Windows с 7 версии по Windows 10.

Кибератака, использующая эту уязвимость, начинается с рассылки вредоносных спам-писем с бэкдором первого этапа. Внедряемый вирус предназначен для базовой разведки в системе – она выполняет команды атакующих и передает собранные данные на удаленный сервер.

Если компьютер заинтересовал хакеров, на нем будет установлен бэкдор второго этапа, обеспечивающий постоянный доступ к системе. Далее PowerPool использует уязвимость нулевого дня для повышения привилегий. Для перемещения внутри скомпрометированной сети атакующие используют инструменты с открытым исходным кодом: PowerDump, PowerSploit, SMBExec, Quarks PwDump, FireMaster.

Атаки PowerPool нацелены на ограниченное число пользователей. Тем не менее, инцидент показывает, что злоумышленники отслеживают тренды и оперативно внедряют новые эксплойты. Раскрытие информации об уязвимостях до выхода обновлений безопасности может послужить причиной массовых кибератак, отмечают в Eset.