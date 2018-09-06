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Стало известно, когда "пакеты малыша" доставят до областей

Стало известно, когда "пакеты малыша" доставят до областей

В регионы “пакеты малыша” будут доставлять в два этапа. Первый запланирован на 10-15 сентября, второй — на 16-30 сентября. Таким образом, до конца месяца помощь уже будет находиться почти во всех областях.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

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“Первая доставка помощи „пакет малыша“ до регионов пройдет с 10-ого по 15 сентября 2018 года. Вторая доставка — с 16-ого по 30 сентября 2018 года”, — рассказали в Минсоцполитики.

По состоянию на 10 сентября 2018 года 22 государственные областные администрации подписали проектные соглашения с Управлением ООН по обслуживанию проектов о предоставлении при рождении ребенка единовременной натуральной помощи “пакет малышаˮ. Продолжается процесс заключения проектных соглашений с Донецкой, Ивано-Франковской и Луганской ОГА.

По материалам УНН
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