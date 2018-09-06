В Минфине предлагают упростить использование кассовых аппаратов для предпринимателей

Министерство финансов Украины опубликовало проект приказа, который упрощает процесс использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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В частности, новыми изменениями предлагается прекратить практику ежедневного вклеивания чеков.

“Минфин представит для публичного обсуждения проект приказа, упрощающий регистрацию РРО. Что это дает? Упрощение использования кассовых аппаратов (РРО); экономия времени для предпринимателей; уменьшение средств на использование РРО”, – сказано в сообщении.

Указано, что проект приказа Минфина должен способствовать внедрению новейших кассовых аппаратов. Приказ вступит в силу после его утверждения. Сейчас же происходит его обсуждение на сайте Министерства финансов.