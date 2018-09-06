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Украина сократила экспорт зерна впервые за пять лет

Украина сократила экспорт зерна впервые за пять лет

В 2017-2018 маркетинговом году на фоне сокращения урожая впервые за последние 5 лет произошло падение экспорта зерна – на 9,6%.

Об этом сообщает пресс-служба “УкрАгроКонсалта”.

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В частности, экспорт пшеницы, который показывал неуклонно растущий тренд в течение прошлых 6 лет, снизился на 2% с рекордного показателя в 2016-2017 маркетинговом году.

По итогам года закупки ячменя остались на уровне прошлого года.

Что касается кукурузы, то в 2017-2018 маркетинговом году Украина не смогла в полной мере реализовать свой экспортный потенциал из-за конкуренции с американским предложением.

По материалам Економічна Правда
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