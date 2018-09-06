5G в Украине: когда начнет работать и какие преимущества

Только этим летом в Украине запустили 4G, а уже вовсю идут разговоры о следующем поколении мобильной связи – 5G. Сайт “Сегодня” разобрался , когда можно ожидать запуска нового стандарта у нас в стране, какие возможности он откроет украинцам и каковы его преимущества.

Частоты распределят осенью 2019 г.

1 июля 2018 г. украинские мобильные операторы наконец-то объявили о запуске 4G. Для этого потребовалось много времени, сил и тщательной подготовки. Проводились тендеры на закупку необходимого оборудования, а также аукционы по продаже лицензий на частоты.

Тем временем в мире после запуска 4G начали готовиться к внедрению следующего поколения мобильной связи – 5G. В некоторых странах уже даже успели раздать частоты под 5G, например, в Великобритании и Южной Корее, а в Испании проводят торги. В Украине так быстро ожидать появления 5G не приходится. Но в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, об этом уже идут разговоры.

Так, в НКРСИ нам рассказали, что осенью 2019 г. международный союз электросвязи примет решение о распределении частот на всемирной основе.

“Согласование мировых стандартов для использования будущих сетей подвижной (мобильной) связи 5 поколения состоится во время Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-19) 28 октября – 22 ноября 2019. Результаты и рекомендации ВКР-19 будут определяющими в дальнейших процессах по подготовке к запуску сетей следующего поколения связи и соответственно участия в них НКРСИ как регулятора рынка телекоммуникаций”, – прокомментировали ситуацию в Нацкомиссии.

Сейчас регулятор изучает опыт других стран, где уже проходят тестовые и коммерческие запуски сетей 5G.

После утверждения стандартов 5G на Всемирной конференции радиосвязи каждое государство сможет заняться разработкой собственной концепции. По прогнозам участников рынка, НКРСИ сможет рассматривать вопрос запуска 5G не раньше декабря 2019 года.

На сайте НКРСИ указано, что до 2020 г. во всем мире основной технологией останется 4G, хотя некоторые страны и планируют запустить 5G чуть раньше. Так, например, в Японии хотят успеть внедрить новую технологию до Летних Олимпийских игр 2020 года. А полномасштабный запуск 5G в мире следует ожидать только после 2025 г.

“В этом и следующих годах 5G будет, как обещают, запущен в ряде наиболее технологически развитых стран. Массовое внедрение связи 5G обещают уже к зимней Олимпиаде в Южной Корее в 2018. Для того, чтобы эта сверхбыстрая технология мобильной передачи данных была предложена пользователям и в Украине, необходимо решить вопросы трех разных категорий – я бы назвал их: регуляторными, рыночными и технологическими. И корень у них всех общий – финансовый”, – отметил в комментарии “Сегодня” Михаил Шуранов, директор департамента корпоративных коммуникаций ПАО “Укртелеком”.

Сложности и преграды: отсутствие оборудования и свободных частот

Мобильные операторы отмечают, что одна из проблем, тормозящих запуски новых поколений мобильной связи – отсутствие свободных частот. Решение о том, какие частоты будут использоваться, примут на Всемирной конференции по радиосвязи. Сейчас для тестовых проектов в странах ЕС используются диапазоны ниже 6 ГГц и выше 30 ГГц.

По предварительным данным НКРСИ, использоваться будут следующие частоты: 3.5 – 5 ГГц, 24.5 – 31 ГГц, 70 – 80 ГГц.

“Для запуска 5G в Европе планируют использовать частотный диапазон 3.4-3.8 ГГц. В ряде стран (Великобритания, Испания) в 2018 году прошли первые аукционы на этот частотный ресурс. В Украине также необходимо будет провести мероприятия по выделению и лицензированию частот под развитие 5G. Эту работу должен проделать регулятор связи”, – поясняют в пресс-службе Vodafone Ukraine.

В компании “Киевстар” отмечают, что новые технологии приходят в Украину с задержкой из-за отсутствия свободных частот.

“Только в этом году были установлены стандарты для сетей 5G, пилотное тестирование проходит в США, Европе и Азии. Предположительно, там сети 5G могут быть запущены в коммерческую эксплуатацию в 2019-2020 году. К сожалению, в Украину новые технологии приходят с задержкой – все новые стандарты упираются в отсутствие свободных частот”, – поясняют в пресс-службе оператора.

К тому же оборудования, которое бы соответствовало новому стандарту, пока что нет в массовом производстве. Поэтому пока главной задачей телеком-рынка остается активное развитие 4G.

“Работают только отдельные, опытные экземпляры, а самое главное – нет контента и сервисов для которых необходим 5G в коммерческих масштабах. Поэтому говорить о внедрении 5G в Украине можно только в дальней перспективе”, – отмечают участники рынка.

Отсутствие оборудования – это не только проблема Украины. В мире пока что не завершилась стандартизация технологии 5G, поэтому внедрения нового поколения связи придется подождать.

“В настоящее время 3GPP как раз финализирует разработку стандартов 5G и документов, в которых будет описано, что такое 5G и как этот стандарт будет работать. Соответственно, окончательного понимания, какие мероприятия нужно провести для запуска 5G, пока в телеком-мире нет”, – уточнил представитель украинского оператора связи.

Еще одна преграда для внедрения нового стандарта – отсутствие смартфонов, которые бы поддерживали 5G.

“Производители смартфонов утверждают, что первые гаджеты с поддержкой 5G появятся на рынке не раньше 2019 г. Но, несмотря на заявления, нет окончательного понимания, когда появятся смартфоны 5G, какие будут цены и какой будет спрос. Как результат, операторы пока не могут просчитать целесообразность запуска сетей 5G и не могут дать прогноз о сроках их запуска”, – говорят в украинской телекоммуникационной компании.

Представитель одного из провайдеров телекоммуникационных услуг отметил, что сейчас мало пользователей даже у сети 4G, а скорость передачи данных и покрытие оставляет желать лучшего.

“С рыночной точки зрения сегодня мы можем сделать вывод, что даже у 4G сети еще очень мало пользователей, с этим, очевидно, согласятся и сами мобильные операторы. Из своего клиентского опыта мы видим, что скорость передачи данных в новой сети сильно колеблется и покрытие все еще оставляет желать лучшего, даже в Киеве. То есть необходимо время, чтобы увеличилось число абонентов, имеющих телефоны с поддержкой сети 4G (от 120 долларов и выше) и людей готовых платить 100 и более гривен в месяц за использование такой сети”, – сказали он.

Также технологически мобильные операторы для запуска 5G должны провести кардинальную модернизацию ядер сетей и установить новое передающее оборудование.

Преимущества и перспективы 5G: высокая скорость и интернет вещей

Главным преимуществом нового поколения мобильной связи должна стать скорость передачи данных. Так, считается, что средняя скорость 5G будет достигать как минимум 10 Гбит/с.

“Основное преимущество 5G по сравнению 4G – это, конечно же, скорость. Она примерно в 10 раз больше, чем у предыдущей технологии. Новый стандарт необходим для таких технологий как автономный транспорт, виртуальная реальность, интернет вещей, отдаленная медицина. То есть, больше ориентирован на b2b рынок. Для масс-маркета разница все же больше заметна при переходе с 3G на 4G”, – поясняет механизм перехода представитель оператора.

К тому же, 5G сможет выдержать просто фантастические нагрузки без задержек и потерь скорости.

“Сеть пятого поколения связи способна выдерживать нагрузки в 2 млн устройств на квадратный метр, а ее максимальная скорость Downlink 20 Гбит/с, что позволит передавать данные практически в реальном времени”, – акцентируют в lifecell.

Участники рынка прогнозируют, что больше всего от 5G выиграют такие отрасли как медицина, сфера развлечений, тяжелая промышленность, автомобилестроение, транспорт и энергетика. Операторы добавляют, что сейчас базовая станция 5G стала очень компактной, буквально размером с огнетушитель. Входящий поток данных 10 Гбит/с может быть распределен между абонентами в любом направлении на скорости до 1 Гбит/с на пользователя.

“Основные характеристики 5G сети:”

Одновременное подключение нескольких сотен тысяч беспроводных датчиков;

Повышение эффективности передачи сигнала;

Значительное снижение задержки по сравнению с LTE ;

Скорость передачи данных десятки Мбит/с для десятков тысяч пользователей одновременно;

Скорость передачи данных 100 Мбит/с в условиях мегаполисов;

Скорость передачи данных 1 Гбит/с одновременно для многих пользователей на одном этаже, – перечислил преимущества нового стандарта представитель мобильного оператора.

Представители провайдеров телекомуслуг отмечают, что только в этом году внедрили 4G и до сих пор продолжают строить и совершенствовать сети 3G. Именно эти технологии в состоянии с большим запасом обеспечить растущий трафик в течение ближайших 2-3 лет без необходимости технологического апгрейда.

“Скорость 5G будет в разы, возможно, в десятки раз превышать скорость 4G, но на сегодня и в ближайшие 3-5 лет массовой потребности в такой скорости не будет, для создания спроса на подобные сервисы необходима развитая инфраструктуры, которой в Украине пока нет. Речь и о дорогах, и об общественном транспорте, и об умных городах”, – говорят в пресс-службе одной из компаний и отмечают, что сейчас нужно увеличивать количество пользователей и развивать покрытие 3-4 поколений.

Анастасия Ищенко