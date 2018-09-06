Живых денег не дадут: правительство придумало, где взять средства на муниципальную няню

Министерство социальной политики разработало механизм частичной компенсации затрат на услуги домашнего персонала для молодых родителей в рамках правительственного проекта «Муниципальная няня».

Соответствующий порядок выписан в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно поддержки ответственного отцовства)», который чиновники разместили на официальном сайте ведомства для ознакомления.

Что это такое

«Муниципальная няня» – анонсированный летом нынешнего года проект правительства. Суть которого сводится к частичной – в пределах прожиточного минимума на малолетних детей (1 626 грн. с 1 декабря 2018) – компенсации затрат на услуги няни для малышей до 3-х лет.

Кабмин презентовал социальный проект исключительно как идею, обозначив, что запустить ее следует уже с 1 января 2019-го. И поручил профильным министерствам разработать порядок его реализации.

Откуда деньги

Собственно живых денег в рамках проекта молодые родители получить не смогут. Проект закона, опубликованный на веб-сайте Минсоцполитки, предусматривает, что компенсация затрат будет предоставляться в виде налоговой скидки одному из родителей. Но в сумме, не превышающей прожиточный минимум для детей до 6 лет.

Предоставят скидку и упрощенцам: плательщиков I и II групп освободят от уплаты ЕСВ, если они за месяц потратят на няню больше суммы взноса. А ФЛП III и IV групп сделают скидку на уплату того же ЕСВ в пределах прожиточного минимума.

Как получить

Чтобы воспользоваться льготой, украинцам нужно будет подать в ГФС налоговую декларацию за год. Указав конкретные периоды пользования услугой «муниципальная няня», а также затраты, понесенные в ее рамках. Разумеется, к отчету нужно будет приложить подтверждающие документы – договора, чеки и квитанции.

Кто выиграет

Чиновники подсчитали, что если 100 тыс. семей будут пользоваться налоговой скидкой в рамках проекта 12 месяцев, бюджет недополучит порядка 1 млрд. грн. налоговых поступлений. Однако в силу того, что при этом будет создано 100 тыс. новых легальных рабочих мест, в бюджет попадет порядка 800 млн грн. налога на доходы физлиц. То есть чистые потери казны будут исчисляться суммой порядка 200 млн. грн.

Впрочем, правительственные инициативы могут оказаться невостребованными. Загвоздка в том, что выгода, которую родители могут получить от запуска проекта, не понравится самим няням. Ведь большинство из них не считает необходимым сообщать государству о дополнительных заработках. Если же наниматели будут настаивать на официальном трудоустройстве, те несомненно поднимут расценки, чтобы компенсировать недополученную прибыль. Таким образом налоговая льгота в рамках проекта «Муниципальная няня» будет съедаться дополнительными затратами семьи на покрытие налогов, уплаченных няней.

Юрий Павлов