Стартап Mirror показал умное зеркало (видео)

Нью-йоркский стартап Mirror презентовал свой флагманский продукт — умное зеркало Mirror.

Смарт-зеркало состоит из огромного монитора, самого зеркала, микрофона, динамиков и камеры для обеспечения двустороннего интерактивного взаимодействия. На сегодняшний день Mirror позволит заниматься фитнесом — более 50 классов, в том числе йога, пилатес, бокс, кардио и многое другое.

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Система будет адаптировать опыт пользователей на основе их личных целей, предпочтений, а также информации о пульсе и температуре тела, которая будет поступать с носимых гаджетов. Инструкторы будут обеспечивать обратную связь в реальном времени, а статистика тренировок отображаться на экране.

На сегодняшний день зеркало Mirror стоит $1,5 тыс. Издание отмечает, что пока это довольно высокая цена, однако в будущем она может снизиться.