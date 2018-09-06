Появился первый рендер электрического Ford Mustang

Электрическая версия суперкара появится не ранее чем через два года и сможет проехать до 500 км.

Компания Ford объявила о выпуске культового суперкара Mustang в виде электроавтомобиля.

Известно, что Мустанг с электроприводом появится не раньше 2020 года. В Сети уже показали первый рендер модели. Со снимка видно, что классические стоп-сигналы Mustang останутся и в этой модели.

Разработчики показали авто только сзади, но можно предположить, что авто сохранит привычный внешний вид.



В Ford заявили, что электрический Мустанг сможет проехать на одном заряде примерно 482 километра.