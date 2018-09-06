В Греции отменили спецналог на потребление вина

Государственный совет Греции – один из высших судов в стране – отменил решение министерства финансов от 2015 года о введении спецналога на потребление вина.
Об этом сообщает Греческая ассоциация вин.
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Отмечается, что налог на вино — 15 центов за бутылку объемом 0,7 литра и 20 центов за литровую — был введен в декабре 2015 года правительством Алексиса Ципраса с целью “постараться заткнуть дыры в бюджете”.
Виноделы тогда заявили, что налог уничтожит винодельческую отрасль страны, и в январе 2016 года подали иск в Госсовет.
Тогда же сотни винных заводов в Греции были закрыты в знак протеста.
Верховный кассационный суд в результате рассмотрения иска удовлетворил требования виноделов.
Теперь, по решению суда, правительство обязано отменить пресловутый специальный налог.