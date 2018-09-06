Туристы летом принесли Закарпатью почти 1 миллион гривен

В течение трех месяцев лета 2018 года в местные бюджеты Закарпатья поступило 900 тыс. грн туристического сбора. Лидером по его уплате с начала года стал Береговский район.

Об этом сообщают в пресс-службе ГФС в Закарпатской области.

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“В течение восьми месяцев 2018 года в местные бюджеты Закарпатской области поступило 2,5 млн грн туристического сбора. Эта сумма увеличилась на 1,2 млн грн, если сравнить с соответствующим периодом прошлого года. Поэтому в течение трех месяцев нынешнего лета поступления туристического сбора в местную казну составили 900 тыс. грн.”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в разрезе районов края лидером в наполнении местных бюджетов упомянутым сбором с начала года является Береговский район (в частности, н. Берегово) – почти 552 тыс. грн. За ним идут Ужгородский район (в частности, г. Ужгород и г. Чоп) – более 520 тыс. грн; Свалявский район – более 473 тыс. грн; Мукачевский район – более 168 тыс. грн и Воловецкий район – более 131 тыс. грн.

Налоговики напомнили, что законодательством четко определен круг плательщиков туристического сбора. Это граждане Украины, иностранцы, а также лица без гражданства, прибывающие на территорию административно-территориальной единицы, на которой действует решение сельского, поселкового и городского совета об установлении туристического сбора, и получают услуги по временному проживанию.

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