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Сколько украинцам отдыхать в октябре: перечень государственных праздников

Сколько украинцам отдыхать в октябре: перечень государственных праздников

На средний месяц осени в Украине по календарю приходится 9 дней официальных выходных и праздников.

Соответствующие нормы предусмотрены Кодексом законов о труде и распоряжением Кабинета министров №1-р от 11 января 2018 года.

“В воскресенье, 14 октября, Украина отмечает День защитника Украины. С целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени предлагается сделать выходным днем понедельник, 15 октября”, – говорится в распоряжении.

Также данный порядок предусмотрен ст. 67 Кодекса закона о труде.

“Если праздничный день или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего”, — говорится в ней.

Таким образом, следующую рабочую неделю начнется во вторник, 16 октября, а украинцы получат долгие выходные.

По материалам УНН
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