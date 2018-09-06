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Только 7% украинцев путешествуют самолетами - Омелян

Только 7% украинцев путешествуют самолетами - Омелян

Только 5-7% украинцев пользуются услугами авиационных компаний.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“Только 5-7% украинцев пользуются услугами авиакомпаний. Я хочу, чтобы эта цифра была 50% по меньшей мере, чтобы минимум 20-25 миллионов украинцев летали и пользовались такими видами услуг. Это очень просто сделать”, – сказал Омелян.

По его словам, для этого необходимо строить аэропорты, снижать цены на авиаперевозки, ведь когда будет настоящая конкуренция – можно будет получить настоящее качество.

Он напомнил, что в понедельник, 3 сентября, состоялся первый рейс ирландского лоукост-перевозчика Ryanair в Киев.

Как сообщалось, представители ирландского лоукост-перевозчика Ryanair 23 марта 2018 года подписали договоры о сотрудничестве с руководством аэропортов “Борисполь” и “Львов”.

Авиакомпания Ryanair открывает, в частности, маршруты из Киева в Барселону, Братиславу, Гданьск, Краков, Лондон, Познань, Стокгольм, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав.

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По материалам УКРИНФОРМ
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