Если нужен кредит под 0%

Кредит может быть бесплатным. Finance.ua убедился в этом лично. Мы давно собираем и анализируем информацию не только о банковских кредитах, но и о займах, что предлагают микрофинансовые организации. Создали даже удобный сервис сравнения.

Действительно, некоторые микрофинансовые организации в надежде получить постоянного клиента, выдают первый кредит под 0% годовых. И это не рекламный трюк.

Такие кредиты можно взять через интернет: оригиналы документов никуда нести не нужно, справку о доходах с вас тоже никто не потребует. В течение 5 минут после заполнения формы получаете решение. Если ответ положительный, деньги сразу поступают на вашу карту.

Вот где можно получить деньги под 0% уже сегодня:

1). Moneyveo перечисляет деньги на карту за 8-10 минут. Максимальная сумма первого кредита – 5000 гривен, срок – 30 дней.

2). Miloan выдает быстрые кредиты до 5000 гривен со сроком погашения до 30 дней и возможностью пролонгации на 3, 7 и 15 дней.

3). В MyСredit сумма первого кредита до 3 000 гривен. Последующих – до 10 000. Срок: от 1 до 35 дней с возможностью неоднократной бесплатной пролонгации. Для постоянных клиентов действует бонусная программа – можно получить постоянную скидку до 20%.

4). Сервис микрокредитования CCloan работает в четырех странах. Клиент может получить заем на сумму до 4000 гривен.

5). Компания AlexCredit предоставляет краткосрочные кредиты до 3000 гривен на срок до месяца. Постоянные клиенты по программе лояльности могут получить скидку до 40%.

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