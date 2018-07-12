Цены на автогаз снова выросли

Розничные цены на сжиженный газ в сетях АЗС снова выросли. При этом в последние дни цены стали расти более динамично. С 11 на 12 июля большинство операторов повысили цены в пределах 10 коп./л. Об этом сообщает enkorr.

На 10 коп./л газ подорожал в региональных сетях KLO, Route 20, Кворум, Овис и Luxwen.

“Приват” на заправках “Авиаса” и “Укрнафты” поднял цены в среднем на 6–8 коп./л, “БРСМ-Нафта” – на 6 коп./л, WOG и Amic – на 3 коп./л, Socar – на 2 коп./л.

С начала недели средние по стране цены сжиженного газа выросли на 10 коп./л – до 13,41 грн/л. Текущая цена газа составляет 46% от стоимости бензина А-95.

Сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд компаний за нарушения на рынке сжиженного газа (СУГ), а именно из-за роста цен.

Снизить цены на бензин в Украине в два раза не удастся, даже если лишить операторов “белого” рынка возможности заработать. Но содействовать удешевлению топлива государство вполне способно.