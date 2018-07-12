Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 63 0

"Укрзализныця" увеличила пассажиропоток в ЕС в 2 раза

"Укрзализныця" увеличила пассажиропоток в ЕС в 2 раза

У ПАО “Укрзализныця” в первом полугодии вдвое увеличился пассажиропоток, перевозимый между Украиной и странами Евросоюза.

В направлении из ЕС в Украину перевезено 111 тыс. пассажиров по сравнению с 47 тыс. пассажиров во втором полугодии прошлого года.

Из Украины в ЕС перевезено 187 тыс. пассажиров против 81 тыс. пассажиров в июле-декабре 2017 года.

Как сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов, такой существенный рост произошел благодаря лояльной и уравновешенной тарифной политике.

Читайте также: Укрзализныця решила закупить новые поезда на 1,1 млрд гривен

“Как пример: поезда в Варшаву и Перемышль загружены практически на 90%”, – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

По материалам Центр транспортных стратегий
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018