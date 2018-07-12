"Укрзализныця" увеличила пассажиропоток в ЕС в 2 раза

У ПАО “Укрзализныця” в первом полугодии вдвое увеличился пассажиропоток, перевозимый между Украиной и странами Евросоюза.

В направлении из ЕС в Украину перевезено 111 тыс. пассажиров по сравнению с 47 тыс. пассажиров во втором полугодии прошлого года.

Из Украины в ЕС перевезено 187 тыс. пассажиров против 81 тыс. пассажиров в июле-декабре 2017 года.

Как сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов, такой существенный рост произошел благодаря лояльной и уравновешенной тарифной политике.

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“Как пример: поезда в Варшаву и Перемышль загружены практически на 90%”, – написал Кравцов на своей странице в Facebook.