В Украине введут рынок «зеленых» облигаций

“Введение “зеленых” облигаций в Украине позволит мобилизовать необходимые инвестиции на реализацию проектов в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики, а также удешевить эти финансовые ресурсы”.

Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

По его словам, это поможет достичь 11% “чистой” энергии в конечном энергопотреблении к 2020 году и 25% “зеленой” энергии в общем первичном энергоснабжении в 2035 году.

В Украине также разработают альтернативные сценарии для запуска рынка “зеленых” облигаций и определят механизмы для этого. Позже дорожную карту должны подать правительству.

Кроме этого, планируется продолжить работу над разработкой пакета проектов актов первичного и вторичного законодательства в отношении руководящих принципов “зеленых” облигаций, уменьшением инвестиционных барьеров, а также стимулированием привлечения “зеленых” инвестиций в Украину.

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По прогнозам участников рынка, к 2020 году на долю “зеленых” облигаций во всем мире будет приходиться 10-15% от общей суммы всех облигационных заимствований.