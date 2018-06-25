На строительство ветроэлектростанций в Одесской области привлекут около 270 миллионов евро инвестиций

В Одесской областной государственной администрации подписали Меморандум о сотрудничестве между ОГА и компаниями в области ветроэнергетики “Ukraine Power Resources” и “Южный Энерджи”.

На реализацию проекта по строительству ветроэлектростанций в Лиманском районе будет привлечено около 270 млн евро инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

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“Американская компания планирует построить в Одесском регионе ветровую электростанцию ​​на 120 МВт, литовская – на 72 МВт. Это большая мощность”, – рассказал председатель Одесской ОГА Максим Степанов. Он добавил, что реализация проекта по строительству ветроэлектростанций должна положительно повлиять на развитие местных общин. В частности, привести к улучшению инфраструктуры Лиманского района.

Руководитель ООО “Южный Энерджи” Егидюс Симутис рассказал, что компания планирует строительство 19 ветрогенераторов, которые будут вырабатывать электроэнергию на довольно большой город – на 150 тысяч населения приблизительно.

В свою очередь, ветроэнергетический проект “Ukraine Power Resources” в Лиманском районе имеет целью установку более 26 ветровых турбин между селами Вызырка и Любополь.