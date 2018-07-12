Лондон выделил 5,6 млн евро графству Уилтшир

Правительство Великобритании выделило 5 млн фунтов (5,6 млн евро) на поддержку сфер бизнеса и туризма в графстве Уилтшир после инцидентов с отравлением людей в Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Читайте также: Власти Армении вернули в бюджет $42 млн благодаря борьбе с коррупцией

Как отмечается, средства направлены на стимулирование бизнеса и туризма в графстве, а также на погашение непредвиденных расходов за инциденты в Солсбери и Эймсбери.

При этом на погашение непредвиденных расходов власти Британии выделили почти 1 млн фунтов.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила “стойкость” жителей графства, на фоне событий в Солсбери и Эймсбери, и пообещала полную поддержку местной общины.