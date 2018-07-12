Власти Армении вернули в бюджет $42 млн благодаря борьбе с коррупцией

Власти Армении вернули в государственный бюджет 42 миллиона долларов благодаря борьбе с коррупцией и теневой экономикой в ​​стране.

Об этом сообщает Jam News.

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Главным источником средств стали неуплаченные ранее налоги. Их правоохранители вернули за полтора месяца, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Около половины возвращенных средств планируют потратить на развитие регионов страны.

«Кроме изменений атмосферы в стране и борьбы с коррупцией, население должно почувствовать реальные изменения в регионах», – сказал Пашинян.

Также он добавил, что власти не планируют останавливать борьбу с коррупцией в стране.