Минфин увеличил количество банков, которые смогут выплачивать пенсии

Министерство финансов включило девять банков в число уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Минфина, пишет Сегодня
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Так, Минфин принял решение признать уполномоченными на такие выплаты следующие банки:
- банк “Сич”;
- банк “Глобус”;
- банк “Клиринговый дом”;
- Метабанк;
- Международный инвестиционный банк;
- Поликомбанк;
- Правэкс-Банк;
- ТАСкомбанк;
- Укрбудинвестбанк.
Таким образом, общее количество уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, достигло 43-х.