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Минфин увеличил количество банков, которые смогут выплачивать пенсии

Минфин увеличил количество банков, которые смогут выплачивать пенсии

Министерство финансов включило девять банков в число уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Минфина, пишет Сегодня

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Так, Минфин принял решение признать уполномоченными на такие выплаты следующие банки:

  • банк “Сич”;
  • банк “Глобус”;
  • банк “Клиринговый дом”;
  • Метабанк;
  • Международный инвестиционный банк;
  • Поликомбанк;
  • Правэкс-Банк;
  • ТАСкомбанк;
  • Укрбудинвестбанк.

Таким образом, общее количество уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, достигло 43-х.

По материалам Сегодня
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