Минфин увеличил количество банков, которые смогут выплачивать пенсии

Министерство финансов включило девять банков в число уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом 11 июля сообщили в пресс-службе Минфина, пишет Сегодня

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Так, Минфин принял решение признать уполномоченными на такие выплаты следующие банки:

банк “Сич”;

банк “Глобус”;

банк “Клиринговый дом”;

Метабанк;

Международный инвестиционный банк;

Поликомбанк;

Правэкс-Банк;

ТАС комбанк;

комбанк; Укрбудинвестбанк.

Таким образом, общее количество уполномоченных банков, через которые осуществляется выплата пенсий, пособий и заработной платы работникам бюджетных учреждений, достигло 43-х.