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Гройсман сообщил, на сколько выросли пенсии

Гройсман сообщил, на сколько выросли пенсии

Средний размер пенсий в Украине вырос на 35% и составляет 2562 гривны.

Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду.

“Размер средней пенсии на 1 июля 2018 года уже составляет 2562 грн, то есть средняя пенсия в Украине выросла на 35%”, – сказал Гройсман.

Он добавил, что этого повышения недостаточно и нужно дальше работать для дальнейшего увеличения размера пенсий.

Ранее глава правительства сообщал, что в прошлом году в результате реформы пенсионной системы в Украине повышены пенсии для более 9 млн человек. В апреле текущего года увеличены пенсии военным пенсионерам, а с 1 июля автоматически повышаются пенсии для людей с небольшими начислениями.

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Как известно, с 1 июля минимальная пенсия (по возрасту) составляет 1435 гpн. С 1 декабря она повысится до 1497 гpн.

По материалам УКРИНФОРМ
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