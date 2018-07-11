Министр Омелян предлагает ввести зеркальные санкции

Россия умышленно создает препятствия судам, следующим в украинские порты Азовского моря, этот вопрос необходимо рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, ввести украинские зеркальные санкции и инициировать международные санкции, считает министр инфраструктуры Владимир Омелян.

“С апреля этого года мы фиксируем регулярные досмотры с целью остановки всех судов, идущих в направлении Мариупольского и Бердянского морпортов. Мы понимаем: РФ делает это умышленно, чтобы вынудить судовладельцев менять маршруты. Украина должна принять зеркальные меры”, — заявил он журналистам в Киеве в среду.

В. Омелян сообщил, что министерство предоставило свои предложения. Этот вопрос был рассмотрен в среду на заседании Кабинета министров, однако он должен быть поднят и на уровне CНБО для более эффективной реакции, в том числе международной.

“Мы вчера обсуждали эту ситуациию в Страсбурге с европейскими и американскими коллегами… По-моему, должны быть наложены как минимум санкции со стороны ЕС и других стран на российские порты, расположенные в бассейне Черного моря”, — сказал министр.

Как сообщалось, по данным Мининфраструктуры, в период с 29 апреля по 9 июля 2018 года спецподразделения РФ задержали для досмотра 93 судна, не объясняя причин.