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С вывесок магазинов исчезнут приставки «эко»

С вывесок магазинов исчезнут приставки «эко»

После вступления в силу нового закона “эко”, “био” и “органик-” магазины будут вынуждены переименоваться.

Накануне Верховная Рада поддержала законопроект “Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировки органической продукции”.

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Документ вводит контроль за использованием производителями таких маркировок как “био”, “эко”, “органик” и штрафы за нарушение требований к производству органической продукции.

Многочисленные “эко-лавки” будут вынуждены переименоваться, как и все прочие операторы рынка.

По материалам Економічна Правда
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