Гривна или доллар: эксперты посоветовали, в чем украинцам сохранить свои сбережения

Украинцы в основном хранят средства в гривне. Однако с осени долларовые депозиты станут более выгодными. Из-за неясности с получением транша Международного валютного фонда, снижением золотовалютных резервов и выплатами по внешним долгам гривна начнет обесцениваться, пишет Сегодня.

“Несмотря на сезонные колебания, последние два года обменный курс гривны был достаточно стабильным. Среднемесячный курс гривна-доллар в мае 2018 года составил 26,18, в мае 2017-го – 26,42, в мае 2016-го – 25,21. Колебания курса гривны к доллару были меньше по амплитуде, чем изменения курса евро по отношению к доллару. В то же время разница в уровне процентных ставок между депозитами в гривне и вкладам в инвалюте остается достаточно высокой. Поэтому вкладчики предпочитали экономить в нацвалюте”, – говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

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Чтобы уменьшить риски, украинцам советуют иметь широкую линейку инвестиций “гривна/валюта/другие инвестиции” в пропорции 30/60/10. К последним можно отнести ценные бумаги или недвижимость.

“За последние 10 лет соотношение депозитов в инвалюте и гривне менялось то в одну, то другую сторону. Однако не превышало 60%. Гривна пользуется популярностью у вкладов до года – более половины вкладов оформлено в нацвалюте. Это логично, ведь вкладчики пытаются получить наибольший доход на депозитах в гривне и пытаются выиграть на укреплении нацвалюты. С начала года гривна укрепилась на 6,2% – с 28,07 до 26,33 гривны за доллар”, – объясняет финаналитик Михаил Демкив.

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