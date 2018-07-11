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США готовят новые пошлины на китайские товары

США готовят новые пошлины на китайские товары

Белый дом готов расширить список товаров из Китая, которые облагаются пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в $200 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ситуацией.

Согласно информации агентства, документ может быть выпущен уже на этой неделе, в частности, речь пока идет лишь о составлении перечня товаров, за которым последуют недели обсуждений и слушаний.

Справка Finance.ua

  • 6 июля начали действовать таможенные тарифы США и Китая, которые должны сократить импортные поставки товаров между странами на миллиарды долларов.
  • Президент США Дональд Трамп заявил о введении таможенных тарифов в размере 25% относительно более 800 различных наименований товаров из Китая, включающие медицинское оборудование, автозапчасти, другие товары машиностроения.
  • Общая сумма товаров составила 34 млрд долларов.
По материалам Дело
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