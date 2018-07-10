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Тысячу алиментщиков задействуют на общественных работах

Тысячу алиментщиков задействуют на общественных работах

Сейчас на учете в органах пробации находится около 1000 неплательщиков алиментов. Вскоре все они отправятся отрабатывать долги на общественно полезных работах, сообщают в пресс-службе Департамента пробации Министерства юстиции.

Напомним, в этом году вступили в силу законы о социальной защите детей, которые предусматривают новый вид административного взыскания для алиментщиков.

Теперь нарушители не только отрабатывают долг перед детьми, но и отправляются улучшать состояние парков, дорог, зон отдыха и площадок. Контролируют этот процесс уполномоченные органы по вопросам пробации.

Как сообщают в Минюсте, новые изменения в законодательстве создали действительно эффективный механизм взыскания задолженности.

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Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, исполнительная служба составляет протоколы и направляет их в суд. После вынесения постановления дело направляется в службу пробации, и затем местные власти предоставляют неплательщикам алиментов место работы.

По материалам Дело
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