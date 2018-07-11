7 тысяч детей неплательщиков алиментов недополучили помощь на 63 миллиона гривен

В результате не внесения изменений в нормативную базу 7,6 тысяч неплательщиков алиментов недополучили государственную помощь на общую сумму в 63,2 миллиона гривен.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты.

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Сообщается, что Счетной палатой была проведена проверка эффективности использования средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной помощи детям, родители которых уклонялись от выплаты алиментов в период с 2016 по первый квартал 2018 годов.

Объем финансовой помощи в разных периодах составил 580,7 млн гривен.

В результате аудиторы установили, что после внесения изменений в Семейный кодекс Минсоцполитики не инициировала внесение изменений в постановление КМУ от 22.02.2006 No 189 в части положений о сохранении права на получение помощи, которая была назначена на установленных до того законодательством условиях. Как следствие, 7,6 тыс. детей недополучили помощи на общую сумму 63,2 млн гривен.

Помимо этого было отмечено, что всего на конец 2017 помощь была назначена более 33 тысячам детей.