Китай выделит $90 млн экономической помощи Иордании, Йемену, Ливану и Сирии

Власти Китая планируют выделить Иордании, Йемену, Ливану и Сирии 600 млн юаней ($90,6 млн) на гуманитарные проекты и программы по восстановлению экономики.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии восьмого Форума китайско-арабского сотрудничества в Пекине.

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Кроме того, Китай выделит $20 млрд для предоставления кредитов на реализацию торгово-экономических проектов в арабских странах и прочих государствах, нуждающихся в восстановлении экономики. Палестине будет оказана помощь в размере 100 млн юаней ($15 млн).

Как уточнил Си Цзиньпин, Китай также намерен активизировать консультации со странами Ближнего Востока и Северной Африки для реализации проектов на сумму 1 млрд юаней ($151,1 млн).