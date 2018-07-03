Госбанки Китая создают инвестфонд в $15 млрд

Государственные банки КНР учредили инвестиционный фонд China New Era Technology Fund, призванный инвестировать в технологические разработки Китая.

Об этом сообщает Financial Times.

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По данным газеты, основателями фонда стали государственный банковский конгломерат China Merchants Group и ряд неназванных китайских компаний, которые вложили $6 млрд.

При этом, партнерами CMG стали британская инвестфирма Centricus и небольшая пекинская компания по управлению капиталами SPF Group. Эти две компании займутся поиском оставшихся $11 млрд, которые должны поступить от правительств, университетов и других компаний.

Ожидается, что китайский фонд должен стать ответом японскому инвестфонду Vision Fund.