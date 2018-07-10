Volkswagen выплатит автовладельцам $10 млрд

Выплата состоится в рамках урегулирования по дизельному скандалу. Суд решил, что урегулирование “не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами”.

Апелляционный суд в США признал обоснованным соглашение о выплате $10 млрд концерном Volkswagen владельцам автомобилей в рамках “дизельного скандала”.

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Суд заявил, что его задачей было убедиться, что урегулирование “не является результатом мошенничества или хитрости или сговора между сторонами”, и что заключенное соглашение справедливо “и подходит всем заинтересованным сторонам”.

“Мы отмечаем, что урегулирование принесло ощутимые и существенные выгоды членам группового иска… Мы подтверждаем указ об одобрении урегулирования”,- сказали в суде.