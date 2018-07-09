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Volkswagen патентует новую систему безопасности

Volkswagen патентует новую систему безопасности

Volkswagen запатентует новое устройство.

Новинка будет обеспечивать связь между автомобилями с помощью сети, основанной на технологии блокчейн, передает CCN.

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Сеть назвали Vehicle-to-Vehicle, ее будут использовать для предупреждения водителя о возможном столкновении.

“С помощью сети авто будут обмениваться информацией о ситуации на дороге для предотвращения ДТП. Эту сеть можно использовать при обгоне, перестройке автомобиля между полосами и маневрировании на узком участке дороги”, – говорят представители автомобильного гиганта.

По материалам Газета по-Украински
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