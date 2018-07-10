Минюст отсудил у "Киевэнерго" Ахметова 54 млн грн

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции к ПАО “Киевэнерго” по возмещению выплаты вследствие выполнения решения Европейского суда по правам человека в размере более 54 миллионов гривен.

Соответствующее решение принято Хозяйственным судом Киева 9 июля, передает пресс-служба Министерства юстиции.

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“За 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, Министерством юстиции предоставлено все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании “Золотой мандарин ойл” 54 млн грн”, – отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Напомним, что компании “Золотой мандарин Ойл” выплачено более 54 млн грн из государственного бюджета в соответствии с решением Европейского суда по правам человека.

Как сообщалось, Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой взыскать с ПАО “Киевэнерго” 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека иску компании “Золотой Мандарин Ойл” еще в январе 2018 года.

Справка Finance.ua:

Решением Хозяйственного суда Киева от 2009 года “Киевэнерго” обязано вернуть в пользу ООО “Золотой Мандарин Ойл” мазут марки М-100 общим количеством 24,63 тыс тонн залоговой стоимостью 54,1 млн грн, который находился на хранении “ ТЭЦ №5 Киевэнерго”.