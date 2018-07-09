Суд забрал у Фирташа имущество Запорожского титано-магниевого комбината - САП

Хозсуд Запорожской области удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого и решил вернуть имущество Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) государству.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба САП.

В частности, решение предусматривает расторжение договора об учреждении ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” № 85 от 22 февраля 2013 года, заключенного Фондом государственного имущества Украины и компанией Tolexis Trading Limited в полном объеме.

В САП напомнили, что Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Хозяйственный суд города Киева в 2016 году было подано исковое заявление с требованием расторжения договора об учреждении общества с ограниченной ответственностью “Запорожский титано-магниевый комбинат”.

Установлено, что в 2013 году во исполнение постановления Кабинета Министров Украины, по результатам проведенного конкурса, Фондом государственного имущества Украины с победителем – оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства, заключен договор об учреждении ООО “ЗТМК”.

Согласно достигнутым договоренностям, ФГИ Украины в уставный капитал вновь созданного субъекта передан целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении Государственного предприятия “ЗТМК”, отметили в САП.

Там также отметили, что “в дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм”. “При этом на модернизацию производства, которая была главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн грн”, – отметили в прокуратуре.

Поэтому, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, Специализированной антикоррупционной прокуратурой инициировано расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО “ЗТМК” и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления.