Uber переходит на электроскутеры

Uber добавляет электрические скутеры к своему транспорту. Согласно партнерству Uber и Lime, электронные скутеры Lime станут доступны для аренды в приложении.

Компания также планирует разместить свой логотип на электросамокатах. В каких городах эта функция станет доступной, пока не известно.

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“Наши инвестиции и партнерство с Lime – еще один шаг к нашему видению стать универсальным сервисом для всех ваших потребностей в транспортировке”, – сказала Рэйчел Холт, бывший глава компании Uber’s North America по прокату автомобилей, которая теперь предоставляет услуги с использованием скутеров и велосипедов.

Многие города спорили насчет будущего потока нерегулируемых скутеров, которые появились на тротуарах толпами в последние месяцы. Клиенты могут разблокировать скутеры, используя приложение для смартфонов всего за 1 доллар, а поездки обычно стоят около 10 центов за минуту езды.

Некоторые эксперты считают, что жители городов начнут использовать скутеры, чтобы заменить более короткие поездки на авто.