В 2018 году доллар будет главным драйвером на валютном рынке - эксперт

В 2018 году доллар США будет главным драйвером на валютном рынке, так как США демонстрирует самую активную политику и, скорее всего, продолжит это делать, при общей стабильности в других странах.

Об этом Finance.ua рассказал Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank.

Эксперт отмечает, что утверждение о том, что ФРС давит, пока что-нибудь не сломается, справедливо.

“Вопрос не в том, случится ли это, а в том, когда это случится. Покажется ли приближающаяся рецессия уже в этом году или пока слишком рано? Если в долгосрочной перспективе доходы США останутся на относительно высоком уровне, риски повышения доллара могут быть минимальны во втором полугодии даже с учётом дополнительных повышений ставок ФРС”, – говорит Харди.

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При этом, по словам эксперта, после стремительного роста евро в начале 2017 года огромные риски снова затронули единую валюту во втором квартале в условиях формирования популистского итальянского правительства и несогласия канцлера Германии Меркель с собственной коалицией по миграционному вопросу.

Что касается валют развивающихся стран – эксперт прогнозирует, что они по прежнему будут находиться под давлением, пока Федеральная резервная система продолжает политику ужесточения, а доллар ведёт себя соответственно.

“Следующая рецессия может ударить по этим валютам. Кроме того, в экономике Китая наблюдается смягчение, и после политики сильного юаня страна может согласиться и на боковой тренд. При этом экспортёров, находящихся под влиянием Китая, может ждать ещё большее ослабление в развивающихся странах, чем до этого, когда больше внимания уделялось более нестабильным ситуациям”, – резюмирует Харди.