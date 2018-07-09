Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах изменился разнонаправлено. Официальный курс еле заметно снизился, на других сегментах вырос на 0,1-0,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,33 грн до 26,32 грн, или менее чем на 0,1%.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным регулятора, за это же время вырос с 26,23 грн до 26,26 грн, или на 0,1%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,03/26,28 до 26,10/26,34.

Таким, образом, и покупка, и продажа выросли на 0,2%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой снизился с 1,0% до 0,9%.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе ожидается незначительный роста курса доллара.

“Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,2/26,4 грн”, – прогнозирует эксперт.