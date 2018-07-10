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Создали "умную футболку", которая предупредит сердечный приступ (фото)

Создали "умную футболку", которая предупредит сердечный приступ (фото)

Все больше окружающих нас вещей становятся «умнее». Причем, если некоторые предметы просто обзаводятся полезными функциями, то другие могут быть полезны для здоровья и даже спасти жизнь.

К примеру, согласно сообщениям новостного агентства Синьхуа, группе китайских исследователей из компании Lenovo Group и Юго-Восточного Университета провинции Цзянсу удалось разработать умную одежду, которая наблюдает за состоянием сердца и предупреждает владельца о первых тревожных симптомах.

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Одежда получила название Smart Vest. Выглядит она как обычная компрессионная футболка, но в ней встроены различные беспроводные электроды и сенсоры, следящие за ЭКГ, регистрирующие звуки сердцебиения, давление и дыхание в непрерывно течение 24 часов.

Помимо этого, на смартфон устанавливается специальное приложение, которое выгружает все данные в облачное хранилище. Выгрузка происходит раз в сутки, после чего футболка начинает новый цикл регистрации.

Уже в хранилище система искусственного интеллекта анализирует данные и выдает результат. Кроме того, сами носители умной одежды могут следить за интересующими показателями и отправлять их врачу. Один из авторов разработки доктор Лю Чэнъюй отмечает, что приложение способно ставить диагноз и даже предсказывать серьезные поражения сердца.

«Самое лучшее время для выявления и лечения сердечного приступа — за 8 часов до остановки сердца. Но при этом аномальная активность сердечной мышцы становится видна на ЭКГ за 2-3 дня до приступа. Созданная нами система способна постоянно следить за человеком и предупредить его в случае опасности. Футболка уже прошла серию тестов на добровольцах и показала отличные результаты.»

По материалам internetua.com
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