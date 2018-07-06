LG запатентовала заменяющую смартфон ручку

Компания LG запатентовала очередную странную разработку. Смарт-ручка или стилус не только выполняет функцию компаньона для смартфона, но и, потенциально, может полностью заменить его.

Главными особенностями ручки стали два дисплея. Один маленький экран встроен прямо в корпус гаджета и отображает пиктограммы приложений, оповещения, время и тому подобную служебную информацию.

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Второй дисплей намного больше и отличается гибкостью. Специальная кнопка отвечает за разворачивание и втягивание дисплея. Устройство сможет работать со всеми обычными для смартфонов приложениями, включая просмотр сайтов и набор текста.

Помимо дисплеев, ручка содержит ряд сенсоров, включая гироскоп, электронный компас, датчики давления и приближения, камеру и даже датчик для отслеживания взгляда.

Сканер отпечатков пальцев не оставлен за бортом, так же как и микрофон с динамиком для разговоров «по телефону».

Патент отмечает возможность подключить стилус к другим мобильным устройствам в качестве аксессуара. В этом случае ручкой можно рисовать или писать на обычной бумаге, а написанное отобразится на экране смартфона или планшета.