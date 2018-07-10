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Xiaomi выпустила наушники с датчиком частоты сердечных сокращений и поддержкой голосовых команд

Xiaomi выпустила наушники с датчиком частоты сердечных сокращений и поддержкой голосовых команд

В экосистеме Xiaomi появились интересные беспроводные внутриканальные наушники под брендом Quiet. Это смарт-гарнитура Smart Heart Rate Headset, оснащённая датчиком частоты сердечных сокращений.

На самом деле Quiet – далеко не новичок в области производства «умных» вещей. В арсенале компании уже есть интеллектуальные кроссовки для бега и туфли для ходьбы, спортивные бюстгальтеры, весы и много чего другого, но вот наушники – впервые.

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Конструкция и дизайн Smart Heart Rate Headset разработаны с учётом уменьшения шума. Несмотря на то, что это далеко не самая компактная гарнитура, её вес составляет всего 15 г.

Наушники оборудованы фотоэлектрическим датчиком PPG, который измеряет частоту сердечных сокращений и передаёт результаты в мобильное приложение посредством Bluetooth-соединения. Помимо этого, гарнитура поддерживает голосовое управлении – можно принимать и совершать звонки, управлять воспроизведением и запрашивать информацию в интернете.

Производитель обещает до 70 часов автономной работы в режиме ожидания, а при прослушивании музыки – 5 часов. Наушники Quiet Smart Heart Rate Headset продаются на официальном сайте компании по цене 299 юаней ($45).

По материалам ITC.ua
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