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Huawei запатентовала умные часы с креплением для беспроводных наушников (фото)

Huawei запатентовала умные часы с креплением для беспроводных наушников (фото)

В новом патенте Huawei показывается ряд различных вариантов хранения наушников: возле часов или около замка браслета.

Кроме того, Huawei предусмотрела различные способы зарядки своей беспроводной гарнитуры, пишет Engadget.

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Всемирная организация интеллектуальной собственности предоставила патент на прошлой неделе. Однако патент не является гарантией того, что Huawei выпустит такие часы. Остается загадкой, будет ли подобный патент реализован в Huawei Watch 3. Возможно, решение представят в начале следующего года на Mobile World Congress

“Это отличная идея, тем более, что вы, вероятно, захотите сохранить свои наушники где-то, где их легко найти”, – подчеркивают эксперты.

Тем не менее, саму фиксацию беспроводных наушников на ремешке умных часов сложно назвать инновацией, например, Elago не так давно представила такой аксессуар для Apple AirPods. Но возможность зарядки наушников непосредственно в ремешке часов пока никем не реализована.

По материалам НВ
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