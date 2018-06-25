Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 301 0

Huawei откажется от Android в своих смартфонах

Huawei откажется от Android в своих смартфонах

Huawei готовится перевести свои смартфоны на новую мобильную операционную систему собственного производства – KirinOS, пишет Сегодня.

Эту платформу программисты Huawei разрабатывают уже 3 года и сейчас она находится на стадии завершения.

Читайте также: Huawei поможет создать тестовую площадку для Hyperloop в Днепре

Эксклюзивная ОС основана на ядре Linux и не имеет ничего общего с Android.

Она будет полностью совместима с процессорами Kirin, выпускаемыми под фирменным брендом.

Для Huawei в США существует риск запрета продукции компании из-за давления властей на компанию Google.

Подобное решение в отношении Huawei было принято из-за опасения, что производитель сотрудничает со спецслужбами Китая и передает им личные данные пользователей.

Такое положение вещей может привести к тому, что в Huawei вынуждены будут постепенно отказаться от Android и сервисов Google на своих смартфонах, чтобы сохранить свое место на американском рынке.

Окончательное решение в отношении будущего Android на Huawei должно проясниться до конца 2018 года.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018