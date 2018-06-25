Huawei откажется от Android в своих смартфонах

Huawei готовится перевести свои смартфоны на новую мобильную операционную систему собственного производства – KirinOS, пишет Сегодня.

Эту платформу программисты Huawei разрабатывают уже 3 года и сейчас она находится на стадии завершения.

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Эксклюзивная ОС основана на ядре Linux и не имеет ничего общего с Android.

Она будет полностью совместима с процессорами Kirin, выпускаемыми под фирменным брендом.

Для Huawei в США существует риск запрета продукции компании из-за давления властей на компанию Google.

Подобное решение в отношении Huawei было принято из-за опасения, что производитель сотрудничает со спецслужбами Китая и передает им личные данные пользователей.

Такое положение вещей может привести к тому, что в Huawei вынуждены будут постепенно отказаться от Android и сервисов Google на своих смартфонах, чтобы сохранить свое место на американском рынке.

Окончательное решение в отношении будущего Android на Huawei должно проясниться до конца 2018 года.