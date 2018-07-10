Американские банкиры посоветовали, какую валюту покупать в случае мирового кризиса

Финансовые аналитики банковской корпорации JPMorgan составили список валют, которые уместно скупать в случае наступления мировой рецессии и экономического кризиса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в перечень вошел швейцарский франк, сингапурский доллар, японская иена и доллар США.

«Рецессия (экономический спад — ред.) — это время, когда кредиторы приходят за своими деньгами. Три из топ-четырех валют, которыми стоит владеть в период экономического кризиса — это валюты стран, имеющих чрезвычайно сильные внешнеполитические позиции», — говорится в сообщении банкиров.

Свои рекомендации в JPMorgan презентовали в связи с опасениями на рынке, что торговая война между США и Китаем может привести к замедлению роста мировой экономики.