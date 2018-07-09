Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 52 0

Bittrex откроет новую криптобиржу для жителей ЕС

Bittrex откроет новую криптобиржу для жителей ЕС

Американская криптовалютная биржа Bittrex и трейдинговая компания invest.com заключили соглашение по запуску новой платформы для жителей Евросоюза.

Как сообщает Forklog, Стороны сделки отмечают, что на новой площадке будут торговаться около 200 цифровых токенов.

«Надеемся, что превосходный опыт в разработке продукта вместе с грамотной клиентской поддержкой, добавочными сервисами и регулированием позволят нам представить сообществу трейдеров наилучшую платформу для торговли криптовалютами», — отметил пресс-секретарь invest.com и сооснователь новой биржи Итаи Авнери.

В свою очередь, CEO Bittrex Билл Шихара отметил, что создание новой биржи будет способствовать распространению технологии блокчейн.

Читайте также: ЦБ Багамских островов выпустит свою криптовалюту

Предварительная регистрация счетов доступна на официальном сайте биржи.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018