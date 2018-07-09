Bittrex откроет новую криптобиржу для жителей ЕС

Американская криптовалютная биржа Bittrex и трейдинговая компания invest.com заключили соглашение по запуску новой платформы для жителей Евросоюза.

Как сообщает Forklog, Стороны сделки отмечают, что на новой площадке будут торговаться около 200 цифровых токенов.

«Надеемся, что превосходный опыт в разработке продукта вместе с грамотной клиентской поддержкой, добавочными сервисами и регулированием позволят нам представить сообществу трейдеров наилучшую платформу для торговли криптовалютами», — отметил пресс-секретарь invest.com и сооснователь новой биржи Итаи Авнери.

В свою очередь, CEO Bittrex Билл Шихара отметил, что создание новой биржи будет способствовать распространению технологии блокчейн.

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Предварительная регистрация счетов доступна на официальном сайте биржи.