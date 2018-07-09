Китайским производителям электрокаров сократят субсидии

КНР рассматривает возможность дальнейшего сокращения субсидий на электромобили в следующем году, поскольку автопроизводители должны стремиться к внедрению инноваций, а не полагаться на фискальную политику, чтобы стимулировать спрос на автомобили на альтернативных видах энергии.

Об этом сообщают Bloomberg источники, знакомые с планами правительства.

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Средний размер субсидии при покупке электромобиля может быть снижен более чем на треть по сравнению с 2018 годом, говорят информированные источники, пожелавшие сохранить анонимность, так как эта информация не является публичной.

Для выделения субсидии будет необходимо, чтобы электромобиль имел запас хода от одного заряда батареи не менее 200 км, что на 50 км больше, чем требуется для получения субсидии сейчас. Эти цифры могут измениться, так как вопрос всё ещё находится на стадии обсуждения.

По данным министерства промышленности и информатизации КНР, правительство потратило в прошлом году 6,64 млрд юаней ($1 млрд) на стимулирование приобретения потребителями «зелёных» автомобилей. В дополнение к субсидиям федерального правительства китайские города и провинции тоже предлагают программы дополнительного стимулирования для того, чтобы электромобили стали более привлекательными для покупателей.

Правительство понемногу сокращает субсидии, стремясь, чтобы производители уделяли больше внимания технологическим усовершенствованиям для обеспечения долгосрочного успеха автомобильной отрасли.

В рамках новых нормативов, которые вступили в силу 12 февраля 2018 года, Китай сократил в разной степени субсидии для разных моделей электромобилей с пробегом менее 300 км. В то же время размер субсидии для электромобилей с пробегом от одного заряда 400 км и более был увеличен до 50 000 юаней ($7521).