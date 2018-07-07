Со следующего года по всей стране заработает сеть заправок для электрокаров

В этом году в Украине будет начато создание сети суперчарджеров – электрических заправок мощностью от 50 до 150 киловатт.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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“В этом году частная компания запускает суперчарджеры – электрические заправки с мощностью от 50 киловатт. Мы хотим совместно с еще одной государственной компанией в этом году начать, а в следующем году завершить, установку суперчарджеров, но с большей мощностью – 100-150 киловатт на каждую зарядку, чтобы украинцы не боялись выезжать за город, а могли спокойно путешествовать. Например – Киев-Одесса, зная, что они проехали 100-150 километров, и каждые 100-150 километров стоит суперчарджер, ты тратишь 10-15 минут на кофе и едешь дальше. Это изменит психологическую картину, ведь сейчас владельцы электрокаров хотят постоянно находиться у розетки”, – рассказал Омелян.