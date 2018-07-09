Western Union патентует систему безопасности для криптовалют

Сервис денежных переводов Western Union получил патент, который предусматривает безопасную систему управления для транзакций с криптовалютами.

Предлагаемая Western Union система гарантирует подтверждение транзакций с помощью биометрической проверки в виде сканирования отпечатков пальцев, сетчатки глаза либо голоса пользователя.

Технология была разработана для электронных сетей. Но в документе отмечается, что в некоторых случаях система переводов может подойти и для криптовалютных систем, таких как биткоин, Litecoin или Peercoin.

Согласно патентной заявке, сеть электронных переводов может быть настроена для работы с различными типами валют, включая криптовалюты и другие сервисы обмена (например, кредитные, подарочные карты или сертификаты, систему пользовательских баллов и т. д.), между клиентскими устройствами или внешними системами в различных областях, регионах или юрисдикциях.

Примечательно, что в приложении отсутствует какое-либо упоминание о криптовалюте Ripple (XRP), которую называют созданной специально для индустрии денежных переводов, таких как Western Union.

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Кроме того, компания работает над интеграцией технологии распределенного реестра в сферу денежных переводов в партнерстве с Coinbase.