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В Японии собираются изменить правила регулирования криптовалют

В Японии собираются изменить правила регулирования криптовалют

Как сообщает местное СМИ Sankei, японский финансовый регулятор Агентство финансовых услуг (FSA) рассматривает возможность изменения регулирования криптовалют.

Сообщается, что FSA рассматривает возможность регулирования криптовалют в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах (FIEA) вместо действующего основания – Закона о платежных услугах. Согласно Sankei, это означает, что криптовалютным биржам придется изменить механизм защиты средств клиентов. FIEA обязывает компании, которые работают с ценными бумагами, хранить и управлять средствами и ценными бумагами клиентов, такими как акции, отдельно от корпоративных активов.

Согласно действующему законодательству, криптовалюты юридически являются средством платежа, таким как, например, электронные деньги. Если FSA начнет регулировать криптовалютные биржи и обменники в рамках FEIA, криптовалюты будут рассматриваться как финансовый продукт. FIEA также откроет возможность внедрения производных от криптовалют, таких как биржевые фонды (ETF).

Sankei пишет, что взлом Coincheck в начале этого года, в результате которого злоумышленникам удалось похитить 523 миллиона долларов, повлияли на решение FSA рассмотреть другую основу для регулирования криптовалют. После взлома FSA приступила к проверкам на 15-ти криптовалютных биржах и обменниках, где обнаружила множество недостатков в области безопасности и регулирования.

Ранее в этом месяце Ассоциация бирж виртуальных валют Японии (JVCEA) объявила о введении новых правил. Новые правила должны способствовать улучшению стандартов по борьбе с отмыванием денег, а также вводят запрет на работу с анонимными криптовалютами, такими как Monero и Zcash.

По материалам Altcoin.info
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