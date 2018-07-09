Boeing объединится с бразильской Embraer

Американская корпорация Boeing и бразильский авиастроительный концерн Embraer подписали 4 июля 2018 года соглашение о создании совместного предприятия в сфере гражданской авиации.

Об этом говорится на сайте Boeing.

Компании намерены производить пассажирские самолеты и оказывать сопутствующие авиационные услуги.

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Boeing будет владеть 80% акций совместного предприятия, а Embraer — 20%. Бизнес по производству гражданских самолетов Embraer будет встроен в деятельность Boeing в области коммерческих разработок, производства, маркетинга и обслуживания в течение жизненного цикла продуктов. Договоренность не касается деятельности Embraer по выпуску военных и частных самолетов.

В рамках совместного предприятия Boeing будут принадлежать активы Embraer на $3,8 млрд из $4,75 млрд, в которые оценивается бизнес бразильской компании.

В Boeing считают, что экономия от такого сотрудничества составит около $150 млн в год. Однако, сделку еще должно одобрить бразильское правительство.