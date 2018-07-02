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Boeing показал проект гиперзвукового пассажирского самолета (фото)

Boeing показал проект гиперзвукового пассажирского самолета (фото)

На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики американская компания Boeing представила изображение перспективного гиперзвукового пассажирского самолета.

Предполагается, что авиалайнер сможет перевозить пассажиров со скоростью, превышающей скорость звука примерно в пять раз.

В Boeing отмечают, что такой самолет позволит добраться из Нью-Йорка в Токио примерно за два часа.

Крылатую машину снабдили необычным фюзеляжем крайне обтекаемой формы.

Самолет также получил носовую часть, внешне похожую на огромную иглу. По мнению экспертов, такие решения, помимо прочего, позволят минимизировать звуковой удар при преодолении звукового барьера.

Авиалайнер нельзя назвать крупным. Концепт, очевидно, рассчитан на перевозку нескольких десятков пассажиров, хотя в теории может появиться версия с увеличенной или, наоборот, уменьшенной пассажировместимостью.

Подтвердить или опровергнуть правильность выбранной концепции получится не скоро. На рынке нечто подобное появится примерно через 20-30 лет.

По материалам bigmir.net
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