В Узбекистане легализовали криптовалюту

В Узбекистане узаконили блокчейн-технологии, криптоактивы и майнинг. Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан.

В связи с этим, президентом были определены важнейшие задачи развития цифровой экономики для дальнейшего совершенствования систем государственного управления и условий для внедрения и развития инноваций.

В их число входят: внедрение и развитие оборота криптоактивов, майнинга, смарт-контрактов и блокчейна для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Читайте также: Huobi запускает крипто-биржу в Австралии

В частности, Узбекистан определяет приоритетными направлениями:

-Подготовку квалифицированных кадров в сфере разработки и использования блокчейна

-Всестороннее развитие сотрудничества с международными и зарубежными организациями в сфере блокчейн-технологий и привлечение зарубежных специалистов

-Создание необходимой правовой базы для внедрения блокчейна с учетом передового опыта зарубежных стран.

-Обеспечение тесного взаимодействия государства и частного бизнеса в сфере внедрения технологий для дальнейшего развития цифровой экономики.

Оборот криптовалют будет подчиняться специальным нормативно-правовым актам. Все операции, связанные с куплей-продажей крипто-активов, не будут облагаются налогом, а полученные доходы не будут включаться в налогооблагаемую базу.